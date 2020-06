Die Bergputzer sind seit Dienstag wieder in der Landeshauptstadt im Einsatz.

Auf so manche Arbeit kann auch in der aktuellen Krise nicht verzichtet werden. So haben am Dienstag die Bergputzer der Stadt Salzburg wieder ihre Tätigkeit aufgenommen. Aktuell führen sie oberhalb der Müllner Hauptstraße, auf Höhe des Klausentors, Felskontrollarbeiten durch. Die Abreiten werden voraussichtlich zwei Wochen dauern. Dabei ist aufgrund der regelmäßigen Verkehrsanhaltungen mit Staus zu rechnen.

Quelle: SN