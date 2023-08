Bergretter bergen Schwerverletzten bei Regen, Nebel und Dunkelheit vom Untersberg

Der Mann war am Sonntag abgestürzt. Dabei ging auch das Handy kaputt. Das schlechte Wetter verhinderte die Suche per Hubschrauber. Den entscheidenden Tipp für die Rettung gab dann die Zehnkaser-Sennerin. Der Mann wurde in die Kreisklinik Bad Reichenhall eingeliefert.

Dauerregen, Nebel und Dunkelheit: Ein 30-Jähriger war am Sonntag am Untersberg-Mittagslochsteig abgestürzt. Einsatzkräfte der Bergwachten Marktschellenberg und Berchtesgaden fanden den Schwerverletzten in der Nacht auf Montag. Sie versorgten den Mann und transportierten ihn mit der Trage und in den steilen Abschnitten seilgesichert talwärts, da wetterbedingt kein Hubschrauber fliegen konnte.



Schlechtes Wetter verhinderte effektive Suche aus der Luft

Der Mann wollte ursprünglich vom Stöhrhaus zum Rauhen Kopf. Da er nicht - wie ausgemacht - gegen 16 Uhr zur Hütte zurückgekommen war, wurde er als vermisst gemeldet. Der Einsatzleiter der gegen 19.50 Uhr alarmierten örtlich zuständigen Bergwacht Marktschellenberg bildete zusammen mit der Berchtesgadener Polizei eine Einsatzleitung und forderte die Bergwacht Berchtesgaden zur Absuche des Gebiets rund um den Rauhen Kopf und das Team des Technikbusses der Bergwacht Chiemgau nach. Wegen des anhaltend dichten Nebels scheiterte aber die Absuche aus der Luft sowohl durch den Rettungshubschrauber "Christoph 14" als auch durch die Wärmebilddrohne der Bergwacht.



Zehnkaser-Sennerin gab den entscheidenden Hinweis

Die Bergretter stiegen deshalb mit mehreren Suchtrupps zu Fuß auf: Berchtesgaden übernahm den Rauhen Kopf und Schellenberg ging vom Blauen Kastl in Richtung Blaimberger Kreuz, Scheibelkopf, Reisenschnackler und Niernthalsattel, wobei dann kurz nach 22 Uhr von Zehnkaser-Sennerin Viktoria "Dore" Huber der entscheidende Hinweis kam, dass der Vermisste ungefähr zwischen 13.30 und 14 Uhr noch bei ihr gewesen war und gesagt hatte, dass er übers Gatterl, den Scheibenkaser und den Mittagslochsteig wieder hinauf zum Stöhrhaus gehen wolle.

Gegen 23 Uhr erstmals Kontakt zum Schwerverletzten

Die Einsatzkräfte verlagerten das Suchgebiet daraufhin: Eine Gruppe der Bergwacht Berchtesgaden stieg von Dores Alm zum Stöhrhaus und Mittagsloch auf und konnte gegen 23 Uhr tatsächlich von oben aus Rufkontakt zum Vermissten herstellen, zu ihm absteigen und ihn erstversorgen. Die Bergwacht Marktschellenberg stieg daraufhin mit zusätzlicher Ausrüstung über den Scheibenkaser von unten zum Mittagsloch auf, versorgte ihn zusammen mit den Berchtesgadenern weiter medizinisch und forderte ihren Bergwacht-Notarzt nach. Die Retter lagerten den 30-Jährigen in die Gebirgstrage um und transportierten ihn aufwendig und zeitintensiv über den alpinen Steig in den absturzgefährlichen Abschnitten seilversichert über den Scheibenkaser zum Roßboden am Ettenberg talwärts, wobei sie aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse erst kurz nach 7 Uhr in der Früh unten ankamen und den jungen Mann dann an der Bergrettungswache im Tal an eine Rettungswagenbesatzung des Berchtesgadener Roten Kreuzes übergeben konnten, die ihn in die Kreisklinik Bad Reichenhall einlieferte.



Das Handy war beim Absturz kaputt gegangen

Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte der Bergwachten Marktschellenberg (9) und Berchtesgaden (7) und der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei (2) teilweise mehr als zwölf Stunden lang unterwegs, um den 30-Jährigen zu retten, der offensichtlich gleich mehrere Schutzengel hatte: Obwohl sein Handy beim Absturz kaputt gegangen war und er selbst keinen Notruf mehr absetzen konnte, lief die Rettungskette an, da er sich nicht wie ausgemacht am Stöhrhaus zurückgemeldet hatte und sich andere Menschen um ihn Sorgen machten. Seine Planänderung, doch nicht zum Rauhen Kopf und stattdessen über Scheibenkaser und Mittagsloch zurück zum Stöhrhaus zu gehen, hatte er zum Glück noch der Sennerin mitgeteilt.