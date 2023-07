Bergretter brachten verstiegene Bergsteiger ins Tal

Die Niederländer waren nach dem Besuch der Eisriesenwelt noch einen Klettersteig gegangen und brauchten länger als gedacht. In der Dunkelheit verloren sie die Orientierung.

Bergretter aus Werfen holten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei verstiegene Bergsteiger vom Tennengebirgsplateau. Der Mann (31) und die Frau (38) hatten die Bergrettung Werfen am Samstag gegen 22 Uhr alarmiert: Sie waren nach einem Besuch der Eisriesenwelt noch um etwa 13 Uhr den Klettersteig Hochkogelsteig Richtung Tennengebirgsplateau gegangen. Für den Aufstieg benötigten die beiden bereits rund fünf Stunden. Am Plateau angekommen wanderten sie weiter Richtung Raucheck (2430 Meter - es ist der höchste Gipfel im Tennengebirge).

Keine Stirnlampen und in Turnschuhen unterwegs



"Sie erzählten uns später, dass sie im Internet gelesen hätten, dass der Abstieg von dort zu einer Hütte nur eine Stunde dauern würde", sagt der Werfner Ortsstellenleiter Herbert Deutinger in einer Aussendung. Als sie gegen 21.30 Uhr das Raucheck erreicht und aufgrund der Dunkelheit - sie waren ohne Stirnlampen unterwegs - und des Wetters keine Orientierung mehr hatten, schlugen sie Alarm. Fünf Bergretter aus Werfen stiegen zu den Bergsteigern auf und trafen sie gegen ein Uhr am Gipfel des Rauchecks an. "Wir bekamen beim Abstieg Unterstützung durch das Team der "Libelle Flir", das den Abstiegsbereich mit mehreren Kletterpassagen ausleuchtete. Der Abstieg dauerte etwas länger, da die beiden Niederländer nicht sehr gut, nur mit Turnschuhen, ausgerüstet waren." Gegen 4.30 Uhr konnten die beiden Niederländer unverletzt nach Werfen gebracht werden. Neben der Bergrettung standen ein Alpinpolizist und das Hubschrauberteam der "Libelle" im Einsatz.