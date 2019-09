Bergretter holten in Sportgastein deutschen Alpinisten aus Notlage

Der 46-jährige Bergsteiger war bei tief winterlichen Verhältnissen in Bergnot geraten und setzte einen Notruf ab.

Der 46-Jährige hatte die Nacht zum Dienstag allein im Winterraum des Niedersachsenhauses in Sportgastein verbracht und wollte in den Morgenstunden bei schönem Wetter, jedoch bei tief winterlichen Verhältnissen und einer Schneehöhe von mehr als 30 Zentimeter über den Grat auf das 3123 Meter hohe Schareck aufsteigen.

Bereits nach 200 Höhenmetern und etwa zwei Stunden Gehzeit sah er notgedrungen die seine aussichtslose Lage ein und setze einen Notruf ab. Aufgrund des starken Windes war eine Hubschrauberbergung nicht möglich und so mussten die alarmierten Bergretter aus Bad Gastein vom Polizeihubschrauber auf das Niedersachsenhaus geflogen werden, um dann zu Fuß zum Opfer weiter aufzusteigen. Der unverletzte Bergsteiger wurde von der Bergrettung gegen 13.30 Uhr zum Niedersachsenhaus gebracht, von wo er selbst den Abstieg ins Tal fortsetzten konnte.

Um 15.52 Uhr wurde die Polizei per Notruf von zwei Bergsteigerinnen telefonisch verständigt, dass sie sich in Bad Gastein im Bereich vom Lemmerersteig auf dem Graukogel in unwegsamen Gelände verstiegen und die Orientierung verloren haben. Der neuerlich alarmierte Polizeihubschrauber konnten die unverletzten Frauen gegen 17:20 Uhr lokalisieren, an Bord aufnehmen und ins Tal fliegen.



Quelle: SN