Bergrettung barg zwei Studenten in Turnschuhen vom Untersberg

Die schlecht ausgerüsteten Wanderer waren am Reitsteig ausgerutscht.

Die zum Teil noch winterlichen Bedingungen auf dem Untersberg sind am Samstag zwei schlecht ausgerüsteten Studenten zum Verhängnis geworden. Ein Ungar und eine Ukrainerin waren trotz Wintersperre in Turnschuhen über den Dopplersteig zum Salzburger Hochthron aufgestiegen, teilte die Bergrettung am Sonntag mit. Für den Abstieg wählten sie den vermeintlich leichteren Reitsteig. Im Bereich der sogenannten steinernen Stiege rutschten sie aus.

Ein Baum und der durch die warmen Temperaturen aufgeweichte bis zu 50 Zentimeter hohe Schnee verhinderten einen weiteren Absturz. "Die beiden hatten viel Glück", sagte Manfred Haas, Leiter der Bergrettung Grödig, die kurz vor 21.00 Uhr alarmiert worden war. Die Bergretter konnten mit der noch wegen Umbau geschlossenen Untersbergseilbahn auffahren. Sie gelangten zu Fuß mit einigen Abseilpassagen zu den beiden Verunglückten. "Für den Abstieg mussten wir etwa 800 Meter Seilgeländer errichten", erläuterte der Ortstellenleiter den schwierigen sechsstündigen Einsatz. Die beiden Studierenden konnten mit Unterstützung der Bergrettung ins Tal absteigen, gegen 3.00 Uhr wurde die verletzte Frau der Bergrettung übergeben. Im Einsatz waren 20 Bergretter der Ortsstellen Grödig und Salzburg.

Rettung vom Untersberg: Schwestern verloren im Altschnee den Weg

Schon am Samstagnachmittag hatte es eine Bergung von der bayerischen Seite des Untersbergs gegeben. Die Bergwacht Marktschellenberg und die Besatzung des Polizeihubschraubers "Edelweiß 7" hatten zwei Schwestern, die sich im tiefen Schnee zwischen Toni-Lenz-Hütte und Schellenberger Sattel verstiegen hatten, unverletzt vom Berg geholt.

Die beiden 20 und 22 Jahre alten Frauen aus Augsburg waren laut Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes zunächst zur Toni-Lenz-Hütte aufgestiegen und hatten dann nordöstlich der Hütte den so genannten "Bsuachsteig" zum Schnellenberger Sattel aufgrund des vielen Altschnees verloren. Als sie im Steilgelände festsaßen, forderten sie gegen 14.30 Uhr über eine Notruf-App Hilfe an. Die Besatzung des Polizeihubschraubers "Edelweiß 7" musste aus dem Allgäu anfliegen. Sie flog mit zwei ortskundigen einheimischen Bergrettern das Gebiet rund um die Hütte ab und konnte die beiden Frauen nach einer kurzen Suche aus der Luft orten und per Seilwinde bergen.