Bergrettung musste zu Canyoning-Unfall in die Wiestalklamm ausrücken

Bei einer geführten Tour durch die Klamm am Samstagnachmittag hatte sich ein 54-Jähriger verletzt. Bei der Bergung hatte das Wetter bereits umgeschlagen.

Nach Information der Bergrettung hatte sich der Mann bei einem Sprung in der Schlucht an der Wirbelsäule verletzt. 15 Bergretter aus Hallein seilten sich zum Verunfallten ab und versorgten ihm bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers Martin 1. "Wir sichern dabei immer das Gelände und schauen, dass bei der Taubergung durch das Hubschrauberteam keine Menschen im Gefahrenbereich sind", sagte Einsatzleiter Wolfgang Gadermayer, der mit seinem Team bei den schlechten Wetterbedingungen besonders auf die akute Steinschlaggefahr achten musste. Bei der Versorgung des Verunfallten sei es auch zu einem Sturz eines Bergretters gekommen. "Er hat leichte Rückenverletzungen erlitten und wurde ebenfalls durch das Rettungshubschrauberteam Martin 1 am variablen Tau geborgen."

Die beiden Verletzten wurden ins Landesklinikum Salzburg und ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.



Im Einsatz standen neben der Bergrettung Hallein Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Adnet, die Rettungshubschrauber-Teams von Martin 1 und C6 und Mitglieder des Roten Kreuz.



Quelle: SN