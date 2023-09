Bergrettung barg im Pongau zwei Frauen von winterlichem Berg

Zwei 20-jährige Deutsche waren bei Flachau mit unzureichender Ausrüstung in tief winterliche Verhältnisse geraten.

Die Salzburger Bergrettung musste am Sonntag bei Flachau (Pongau) zwei junge Frauen bergen, die bei ihrer Tour in winterliche Verhältnisse geraten, dafür aber überhaupt nicht ausgerüstet waren. Erst nach der Versorgung in einem Notbiwak konnten die Helfer die beiden 20-Jährigen abseilen und dann zu Fuß weiter abwärts begleiten, bis sie von einem Hubschrauber aufgenommen und ins Tal geflogen werden konnten, informierten Polizei und Bergrettung.

Die beiden Deutschen waren von der Lungauer Seite aus zum Mosermandl (2.680 Meter) aufgestiegen und wollten dann über den Westgrat absteigen. Als sie mittags den Gipfel erreichten, herrschten bereits tief winterliche Verhältnisse mit starkem Schneetreiben und schlechter Sicht. 50 Meter unterhalb des Gipfels gaben sie schließlich auf und setzten einen Notruf ab.