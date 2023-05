Bergrettung rettete junges Paar vom Watzmann

Die 18-Jährige und der 17-Jährige kamen in einer Rinne weder vor noch zurück. Die Bergwacht war mit elf Bergrettern im Einsatz.

Am Sonntag musste die Bergwacht zu einem Einsatz auf der Südwestseite des Watzmanns ausrücken. Ein Pärchen (17 und 18 Jahre) aus Berchtesgaden wollte von der Grieshütte aufsteigen. In der absturzgefährdeten Rinne unterhalb des Zirbenecks gerieten die beiden Wanderer jedoch in eine alpine Notlage und alarmierten um kurz nach 14 Uhr die Leitstelle Traunstein.

Die 18-Jährige und der 17-Jährige wollten eigentlich die Rinne queren - dies gelang ihnen jedoch nicht. Am Telefon mit der Bergwacht schilderte das Paar ihre brenzlige Lage: Sie würden in der Rinne aus eigener Kraft weder vor- noch zurückkommen.

Die Bergrettung konnte das Handy der beiden orten und sie mittels Seilwinde aus der Rinne befreien. Die beiden Verstiegenen wurden mit dem Hubschrauber "Christophorus 14" zur Grieshütte zurückgebracht. Von dort wurden sie weiter ins Tal gebracht und schließlich von einem Team des Bayerischen Roten Kreuzes weitervorsorgt. Beide Wanderer hatten sich Schürfwunden zugezogen. Elf Bergretter aus Ramsau und Berchtesgaden waren bis 16.45 Uhr gefordert.