Bergrettung Tennengau will mehr Großübungen

Zur guten Planung gehören auch das Einholen eines Wetterberichtes und das Mitführen von Wanderkarte, Kompass oder anderen Hilfsmitteln, so sein Tipp. Als Bergsportler sollte man auch immer damit rechnen, dass man im hochalpinen Gelände mal keinen Mobilfunk-Empfang haben kann. Auf persönliche Tourenbeschreibungen im Internet sollte man sich nicht verlassen, stattdessen sei eine realistische Einschätzung der eigenen Fitness und Fähigkeiten sehr wichtig. Bergwandern stellt auch höhere Ansprüche an die Gehtechnik und verlangt Trittsicherheit und Orientierungsvermögen. Wenn man häufig alleine am Berg unterwegs ist, sind auch Hilfsapps wie "Find my phone" sehr hilfreich.

Seit mehr als 15 Jahren konnten im Bezirk Tennengau keine Großübungen der Bergrettung mit Hubschrauberbeteiligung mehr durchgeführt werden, bedauert der Annaberger Bergretter. "Immer gibt es Einsprüche von Jagdpächtern, Grundbesitzern oder der Naturschutzbehörde, die das ablehnen." Dabei wäre das professionelle Zusammenspiel der verschiedensten Einsatzkräfte von Bundesheer, Polizei oder auch Höhlenrettung bei regelmäßigen Übungen so wichtig: "Man verlangt auch von uns absolute Professionalität und eine reibungslose Abwicklung aller Einsätze. Dass wir keine Möglichkeit bekommen, das zu üben, das ist ein absolutes Problem."