Bergsteiger stirbt nach Absturz auf Watzmannsüdspitze

Bei einem schweren Bergunfall beim Abstieg von der Watzmannsüdspitze verlor ein 51-jähriger Mann sein Leben.

Nach einem Sturz über 150 Meter konnte er zunächst schwer verletzt geborgen werden, verstarb jedoch wenig später an seinen schweren Verletzungen, berichtet die Berchtesgadener Polizei.

Der Mann war am Samstagnachmittag mit zwei weiteren Bergsteigern aus dem Raum Regensburg am Abstieg von der Watzmannsüdspitze. Dabei kam er zu Sturz. Er fiel in weiterer Folge etwa 150 Meter tief. Einer der Begleiter stieg sofort zum Verunfallten ab und leistete Erste Hilfe. Die Bergwacht Ramsau und eine Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 14 samt Notarzt bargen den abgestürzten Bergsteiger und flogen ihn zu einem Zwischenlandeplatz. Dort verstarb er jedoch aufgrund der Schwere seiner Verletzungen.

