Bergsteiger stürzte am Watzmann in den Tod

Retter mussten die Suche nach dem Verunglückten in der Eiskapelle wegen Lebensgefahr abbrechen.

Am Sonntag gegen 5.30 Uhr wollten zwei erfahrene Bergsteiger aus dem Raum Erding über den Kederbacherweg die Watzmann-Ostwand durchsteigen. Die hochalpine, kombinierte Fels- und Eistour führt im unteren Teil der rund 2000 Höhenmeter hohen Wand über die Eiskapelle zu weiteren Felspassagen. Der Übergang von Eis zum Fels wird durch erhebliche Randkluften erschwert. Die zum größten Teil stark unterhöhlten Bereiche stellen eine besondere Gefahr für die Bergsteiger dar. Bei der Suche nach einer möglichen Übergangsstelle brach plötzlich unter einem der Bergsteiger ein großflächiger Eisbereich ab und er stürzte ungesichert rund 50 Meter ab. Sein unverletzter Tourenpartner konnte weder Sicht- noch Rufkontakt zu seinem Kameraden herstellen und setzte gegen 6.45 Uhr bei der Leitstelle Traunstein einen Notruf ab.

Die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers Christoph 14 flog Einsatzkräfte der Bergwacht Berchtesgaden zur Eiskapelle, die versuchten, den Abgestürzten zu finden und zu retten. Die Bergwacht konnte sich über schwierige Felspassagen in unmittelbare Nähe der Unglücksstelle in der Randkluft vorarbeiten, musste jedoch kurz vor dem Ziel abbrechen, da rund 200 Kubikmeter labile Eismassen in Form einer Brücke rund 50 Meter oberhalb der Rettungskräfte hingen und jederzeit abbrechen konnten. Wegen akuter Lebensgefahr in der Eishöhle stiegen die Einsatzkräfte vorerst nicht mehr weiter bis zu der Stelle vor, wo sie den Abgestürzten aktuell vermuten, zumal eine Absturzhöhe von rund 50 Metern im freien Fall mit dem Leben nicht vereinbar ist. Sie sahen in der Tiefe der Randkluft frische Eismassen, die offensichtlich kurz zuvor mit dem Bergsteiger abgebrochen waren. In einem zweiten Anlauf versuchten die Rette, seitlich durch die Kluft zur Unglücksstelle zu gelangen, mussten aber wegen der labilen Eismassen gegen 12 Uhr erneut abbrechen, da die steigenden Temperaturen die Gefahr weiter erhöhten. Polizei und Bergwacht werden in den kommenden Tagen bei eventuell besseren Bedingungen über einen weiteren Bergungsversuch beratschlagen.



