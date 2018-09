Bergsteiger überlebte 50-Meter-Absturz

Der Mann wurde per Hubschrauber aus der Watzmann-Ostwand geborgen.

Ein 58-jähriger Bergsteiger aus Nordrhein-Westfalen hat am Sonntagvormittag einen rund 50 Meter tiefen Absturz in der Watzmann-Ostwand schwer verletzt überlebt. Der Urlauber und sein Tourenpartner waren am Berchtesgadener Weg unterwegs, als der 58-Jährige in rund 1500 Metern Seehöhe zwischen dem Schuttkar und dem 1. Sporn rund 50 Meter tief über Schrofen und steile Wandstufen abstürzte, wobei er Glück im Unglück hatte und auf einem Felsband liegen blieb.

Sein Begleiter stieg zu ihm ab und leistete zusammen mit weiteren Bergsteigern Erste Hilfe. Als gegen 10.50 Uhr der Notruf einging, schickte die Leitstelle Traunstein neben der Bergwacht Berchtesgaden auch den Traunsteiner Rettungshubschrauber "Christoph 14" los. Die Besatzung nahm zwei Bergretter auf, konnte die Unfallstelle bei einem ersten Suchflug rasch finden und brachte dann vom Zwischenlandeplatz in Sankt Bartholomä per Tau zunächst den Notarzt und einen Bergretter und bei einem zweiten Flug einen weiteren Bergretter mit zusätzlicher Ausrüstung zum Einsatzort.

Die Einsatzkräfte versorgten den Abgestürzten und flogen ihn dann im Luftrettungssack am Tau zusammen mit dem Arzt nach Schneewinkel aus. Während der Notfallmediziner den Patienten weiter behandelte, holte der Pilot die beiden Bergretter aus der Ostwand ab und flog sie ins Tal. Der Begleiter des Abgestürzten und die Ersthelfer stiegen weiter zur Südspitze auf. "Christoph 14" transportierte den 58-Jährigen ins Klinikum Traunstein.



Quelle: SN