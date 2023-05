Bergung mit Kran: Verkehrsunfall fordert Verletzten in Saalfelden

Am Nachmittag des 18.Mai 2023 fuhr ein 18-jähriger Pinzgauer mit seinem Pkw in Saalfelden in Richtung Berggasthof Huggenberg.

BILD: SN/ROTES KREUZ SALZBURG

Aus nicht geklärter Ursache verlor der Lenker die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Schotterstraße ab und touchierte einen darunter stehenden Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug um 180 Grad gedreht und schlussendlich von weiteren Bäumen aufgefangen. Nach dem Unfall konnten sich der Lenker und seine 16-jährige Beifahrerin aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien. Die 16-jährige Beifahrerin wurde verletzt und musste mit der Rettung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr von Saalfelden war mit 41 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen im Einsatz und konnte den abgestürzten PKW mit Hilfe eines Kranes bergen. Ein durchgeführter Alkomattest verlief negativ, berichtet die Polizei.