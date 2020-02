Bergwacht rettet gestürzte Skitourengeherin in der Nacht vom Jenner

20-Jährige aus Bischofswiesen hatte sich unterhalb der Mittelstation am Bein und am Becken verletzt. Die Ersthelfer lagerten die Frau in einem Wärmezelt und schienten das verletzte Bein. Dann ging es im Akja zum Krautkaser. Das Rote Kreuz brachte die Verletzte in die Kreisklinik.

Eine 20-jährige Skitourengeherin kam am Donnerstagabend rund 100 Meter unterhalb der Jenner-Mittelstation zu Sturz. Dabei erlitt die Frau aus Bischofswiesen Verletzungen am Bein und am Becken. Ersthelfer leisteten erste Hilfe. Die Bergwacht Berchtesgaden rückte aus, um die Frau zu bergen. Der Notruf war um 21.30 Uhr über das Festnetz-Telefon im Hugo-Beck-Haus bei der Leitstelle Traunstein eingegangen.



Die Bergretter kamen mit dem Motorschlitten

Drei Bergretter fuhren mit dem Auto bis zum Krautkaser und mit dem Motorschlitten von der Jenner-Mittelstation zur Unfallstelle. Sie lagerten die Verletzte in einem Wärmezelt und schienten das verletzte Bein. Weitere Bergretter folgten mit Tourenskiern und halfen bei der Versorgung und beim Abtransport. Die Ehrenamtlichen fuhren die 20-Jährige anschließend im Akja auf dem Motorschlitten bis zum Krautkaser und übergaben sie an das Berchtesgadener Rote Kreuz. Dieses lieferte die Verletzte in die Kreisklinik Bad Reichenhall ein.

85-Jährige aus Ainring verletzte sich am Bein

Bereits am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr musste die Bergwacht Ramsau auf den Weg vom Taubensee-Parkplatz in die Mordau ausrücken, wo sich eine 85-jährige Ainringerin am Bein verletzt hatte. Die Bergretter versorgten die Frau und brachten sie bis zur Alpenstraße. Eine Rettungswagen-Besatzung des Berchtesgadener Roten Kreuzes lieferte die Verletzte in die Kreisklinik Bad Reichenhall ein.



Quelle: SN