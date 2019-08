Bergwacht sucht am Untersberg zehn Stunden nach Wanderer

In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte die Bergwacht einen aufwendigen Einsatz - das Licht der Uhr eines Wanderer brachte die Einsatzkräfte schließlich auf die richtige Spur.

Zehn Stunden lang suchten zehn Bergretter und zwei Polizeihubschrauber nach zwei Salzburgern, die sich verstiegen hatten. Sie waren unverletzt auf der Südostseite des Untersbergs. Die beiden Salzburger wussten nicht genau, wo sie sich befinden. Sie hatten keine Stirnlampen dabei und wegen leerer Handy-Akkus konnten sie nicht mehr mit den Einsatzkräften telefonieren oder geortet werden.

Als gegen 22 Uhr der Notruf bei der Leitstelle Traunstein einging, dachten die Einsatzkräfte zuerst, der Mann und die Frau seien von der Toni-Lenz-Hütte wieder in Richtung ihres Autos am Eishöhlenparkplatz bei Marktschellenberg abgestiegen und rund 300 Meter unterhalb der Hütte. Die beiden Wanderer waren aber nordöstlich in Richtung Dopplersteig gequert, dann östlich abgezweigt und über den alten, stellenweise sehr verfallenen Steig über den Schellenbergsattel zum Kienberg abgestiegen. Sie gingen zu weit südlich und verloren den Steig. Schließlich rutschten sie einige Meter ab und saßen ohne Stirnlampen in 1100 Metern Höhe in einer Schlucht fest - im absturzgefährlichen Gelände.

Ein Voraustrupp fuhr mit dem All-Terrain-Vehicle (ATV) über den Eishöhlenweg in Richtung Toni-Lenz-Hütte, konnte die Wanderer aber auf der vermuteten Strecke nicht finden. Weitere vier Einsatzkräfte folgten mit dem Rettungsfahrzeug und begannen eine größere Suchaktion, da die Handy-Ortung sowohl durch Bergwacht als auch durch die Polizei fehlschlug. Schließlich war gar kein Kontakt mehr zu den Salzburgern möglich, da der Akku des Telefons zusammengebrochen war. Die Besatzung des Salzburger Polizeihubschraubers suchte mit Wärmebild-Kamera aus der Luft, konnte die Verstiegenen aber nicht orten. Die Schellenberger Bergretter konnten vom Mitterkaser-Plateau aus das Licht der Uhr des Mannes im Bereich des Schellenbergsattels sehen und vermuten, wo sich das Duo ungefähr befindet. Sie querten zum Sattel und seilten sich zu den unverletzten Salzburgern ab.

In der Zwischenzeit hatte die Polizeihubschrauberstaffel Bayern extra einen dienstfreien Mitarbeiter angefordert, der nach 45 Minuten Anfahrt von Augsburg zum Flughafen seinen Kollegen ablöste. Der Kollege hatte nach einem aufwendigen Einsatz an der Zugspitze bereits sein Stunden-Limit erreicht hatte. "Edelweiß 8" traf am frühen Morgen gegen 4 Uhr am Untersberg ein, nahm die beiden Verstiegenen und die Bergretter im Gelände per Winde auf und flog sie zur Thorerwiese aus, wo die Bergwacht Marktschellenberg die Maschine für den Rückflug nach München mit dem Kerosin-Anhänger wieder auftankte. Insgesamt zehn Bergretter waren von 22 bis 6 Uhr zum Teil die ganze Nacht über im Einsatz.

