Bergwacht sucht halbe Nacht nach vermisstem Skitourengeher

Die Bergwachten Berchtesgaden und Ramsau und die BRK-Wasserwacht rückten im benachbarten Bayern aus, um einen 21-jährigen Skitourengeher zu suchen. Der schlief jedoch im Winterraum des Kärlingerhauses am Funtensee.

Der Sportler war auf der Großen Reibn rund um den Königsee unterwegs. Am Montagabend rief der Vater die Berchtesgadener Polizei: Sein Sohn sollte bereits zurück sein, das Handy hat kein Netz und das Auto steht verlassen am Parkplatz Hinterbrand. Der Vater machte sich Sorgen, dass seinem 21-jährigen Sohn etwas passiert sei. Die Leitstelle Traunstein alarmierte kurz nach 23 Uhr die Bergwachten Berchtesgaden und Ramsau sowie die BRK-Wasserwacht. Die Wasserwacht brachte die Einsatzkräfte per Boot über den Königsee, der ab der Halbinsel Sankt Bartholomä stellenweise mit einer dünnen Eisschicht bedeckt ist.

Vom Südwestufer zwischen Bartholomä und Eisbach stiegen die Einsatzkräfte mit Tourenski bei Regen und Schneefall zum Funtensee auf. Weitere Mannschaften der Bergwacht Ramsau stiegen über das Wimbachgries zum Loferer und Leoganger Seilergrab und zum Hondstodgatterl auf, fanden jedoch keinerlei Spur des 21-Jährigen. Die Besatzung des ebenfalls angeforderten nachtflugtauglichen Polizeihubschraubers "Edelweiß 7" musste nur wenige Kilometer nach dem Start am Münchner Flughafen wegen Nebel abbrechen und konnte nicht bei der Suche unterstützen.

Der Sportler war seit Sonntag allein unterwegs, hatte für die lange Skitour zwei bis drei Tage eingeplant und bereits auf der Wasseralm übernachtet. Die Einsatzkräfte fanden den Vermissten gegen 5.30 Uhr schlafend und unversehrt im Winterraum des Kärlingerhauses.

Die Bergretter fuhren bei Tagesanbruch wieder in Richtung Königssee ab und wurden gegen 9 Uhr am Morgen von der BRK-Wasserwacht per Boot zur Seelände zurückgebracht. Insgesamt waren 20 Bergretter bis zu zehn Stunden lang im Einsatz.

(SN)