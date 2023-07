Berndorf: Technischer Defekt löste Großbrand auf Bauernhof aus

Das Wirtschaftsgebäude war nicht mehr zu retten. Verletzte gab es zum Glück nicht. Der Sachschaden ist enorm.

Die Ursache für den Brand am Montag auf einem Bauernhof in Berndorf steht fest: ein technischer Defekt an der Transportschnecke der Hackschnitzelheizung löste in einem Nebengebäude das Feuer aus. Laut Brandermittlern breiteten sich die Flammen derart schnell aus, weil die Heutrocknungsanlage den heißen Brandrauch angesaugt und quer durch die Halle verteilt hat. Der Schaden liegt im sechsstelligen Eurobereich.