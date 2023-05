Berndorfer nach Abenteuer-Radrennen: Dreckig, aber glücklich

Ein Radrennen abseits befestigter Wege führte Oliver Schuller in vier Tagen durch drei Länder.

"Es war ein Abenteuerrennen" - das sagt Oliver Schuller aus Berndorf. Er hat an dem Bikepacking-Rennen "Seven Serpents" (sieben Schlangen) durch Slowenien, Kroatien und Italien teilgenommen. Der Hobbyradfahrer schaffte es unter Hunderten Startern als 31. ins Ziel - nach 840 Kilometern und 5600 Höhenmetern. Der Start erfolgte am Sonntag, 14. Mai, um 7 Uhr in der slowenischen Hauptstadt Laibach bei 10 Grad Celsius. "Es hat geregnet und es war den ganzen Tag Regen vorhergesagt", erzählt der 42-Jährige. Etwa zehn Prozent ...