Bernhard Carl fordert niederschwelligen Kiosk für Gesundheitsfragen

Gemeinderat Bernhard Carl (Bürgerliste) fordert in Salzburg die Errichtung von niederschwelligen Gesundheitskiosken nach Hamburger Vorbild.

Bernhard Carl (Bürgerliste) setzt sich für die Errichtung für niederschwelligen Gesundheitsberatungsstellen in Salzburg ein.Bild:

Eine Beratungsstelle für die Gesundheit, aber auch psychologische und soziale Themen

Der Gesundheitskiosk ist eine niederschwellige Möglichkeit, sich zu gesundheitlichen, psychologischen und sozialen Themen beraten zu lassen und die Gesundheitskompetenz in Hinsicht von Bewegungsangeboten und Ernährungsberatung zu fördern. Zudem werden auch medizinische Routineaufgaben wie Blutdruck messen, Verbandswechsel oder Wundversorgung durchgeführt und damit Allgemeinmediziner entlastet.

Gesundheitserhaltung durch Inklusion

"Diese Art von niederschwelliger Gesundheitsversorgung und das Thema Prävention, also Gesundheitserhaltung, aber auch die Frage der Koordination und des Übersetzens von Dingen scheinen mir auch in Salzburg ein sinnvoller Weg zu sein", erklärt Carl, der Lehen, Elisabeth-Vorstadt und Taxham als potenzielle Standorte nennt. Nach seinem Vorschlag sollen bei dem Angebot auch die Sprachen der Migranten vertreten sein, "was den Zugang zu Informationen erleichtern könnte".

Die Übersetzung, aber auch die Erklärung von medizinischen Befunden sei sinnvoll.

Die Gesundheitsvorsorge ist Bernhard Carl besonders wichtig

Die Gesundheitsvorsorge sei wichtig, da sie Leid und Folgekosten minimiere. "Jede Krankheit, die man verhindern kann, soll man verhindern." Das Projekt soll durch die Stadt und Partner finanziert und von Community Nurses, Sozialarbeitern, Pflegefachkräften und Psychotherapeuten betreut werden. Der entsprechende Antrag wurde im Gemeinderat eingebracht.