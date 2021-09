Bernhard Gratz: "Quarantäne-Bescheide werden immer öfter missachtet"

Der Pinzgauer Bezirkshauptmann richtet eindringliche Worte an die Bevölkerung: "Es ist kein Kavaliersdelikt, gegen eine Quarantäne zu verstoßen." In den vergangenen Wochen sei das vermehrt der Fall gewesen, speziell im Oberpinzgau.

Das ganze Land Salzburg wurde von der Corona-Ampelkommission vorige Woche auf "Rot" gestuft, die Fallzahlen stiegen, mit der Impfung geht es zäh voran - "und die Einhaltung gewisser Regeln wird zu oft ignoriert. Leider!", sagt Bezirkshauptmann Bernhard Gratz. Deshalb ist es ihm ein Anliegen, eindringliche Worte an die Bevölkerung zu richten. In einem eilig einberufenen Termin mit den PN betonte er Montag früh: "Es ist kein Kavaliersdelikt, wenn man als Infizierter oder als Kontaktperson 1 in Quarantäne ist und spazieren ...