Bernhard Gruber im Museum verewigt

Der Olympiasieger der Kombinierer bereichert das Landesskimuseum nicht nur mit seinen Sprungski.

Olympiasieger, zwei Mal Weltmeister, insgesamt 13 Medaillen bei Olympia und WM, neun Weltcupsiege, 36 Stockerlplätze - Bernhard Gruber ist einer der ganz Großen in der Nordischen Kombination. Jetzt wurde er im Landesskimuseum in Werfenweng sozusagen verewigt: Der Pongauer überreichte an Kustos Hans Müller etliche Exponate aus seiner erfolgreichen Karriere, die den Besuchern dieses einzigartigen Museums präsentiert werden können.

Zur Langen Nacht der Museen hatte das Skimuseum vergangenen Samstag geladen. Höhepunkt dazu war der Besuch von Bernhard Gruber. Und ...