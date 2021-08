Bernhard Moser hat das "Klick" des Tüchtigen

Fotograf Bernhard Moser schafft den Spagat zwischen internationalen Großkunden und "regionalem Nahversorger", und das seit nunmehr zehn Jahren. Mittlerweile gibt es sogar eine "Filiale" in Südtirol - und eine im eigenen Haus.

Die meisten kennen wahrscheinlich das markante Gebäude mitten im Oberalmer Ortszentrum, einen ehemaligen Heustadel mit großer Glasfront und einer Glitzerfassade aus speziell verkohltem Holz. Darin versteckt sich auf 600 Quadratmetern eines der modernsten Fotostudios Österreichs und Hausherr Bernhard Moser feiert dort dieser Tage sein Zehn-Jahres-Jubiläum.

Gestartet war der heute 32-Jährige 2011 in der ehemaligen Tennengauer Buchhandlung in der Halleiner Altstadt. Seitdem ging es schnell und steil bergauf: "Ich habe von überall etwas mitnehmen können und konnte so am ...