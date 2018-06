Berufliche Heimat und privates Zuhause: Mehrfach verwurzelt im Nonntal

Seit zehn Jahren wohnen Margret und Siegbert Stronegger im Nonntal. Der ehemalige Landesdirektor des ORF Salzburg und die Leiterin des Oval im Europark können sich nichts Besseres vorstellen.

"Meine Verwurzelung im Nonntal reicht viel weiter zurück, als dass wir nun seit zehn Jahren hier wohnen", berichtet Margret Stronegger, die in Lehen aufgewachsen ist. Ins Gymnasium ging sie in der Josef-Preis-Allee, der unumstrittene und häufige Treffpunkt für das "Sammeln außerschulischer Erfahrungswerte" war das seinerzeitige "Café Klug" in der Nonntaler Hauptstraße. Dort, wo heute das "Lemon Chilli" eingezogen ist, ließ sich die Welt und alles was sie bewegte, ebenso ausführlich diskutieren wie im alten "Sog", in das man damals über die Treppe in den Keller ging.

Von der Kulturszene bis zur Alm

Ein weiterer Anknüpfungspunkt für die Kulturmanagerin waren der Petersbrunnhof und die "Szene der Jugend". Nach der Matura lebte sie zwei Jahre lang als Au-pair in Rom und kam nach der Rückkehr zur damals sehr jungen "Szene", wo sie zehn Jahre lang arbeitete.

Auch die Alm, die von Grödig in die Stadt fließt, ist Teil der Verbindung. "Einerseits kannst du ihr entlang spazieren, andererseits speist sie den Residenzbrunnen. Und an ihr spielt sich enorm viel Leben ab, junge Leute sitzen dort stundenlang, diskutieren und genießen die Natur mitten in der Stadt."

Seit 2005 leitet Margret Stronegger das Oval. "Es macht sehr viel Spaß, es läuft erfolgreich und wir haben noch einiges vor", freut sie sich. Eifrig ist sie auf der Suche der nächsten Künstler-Generation, um ihr Raum zu geben.

Dankbar für das "Bürgermeisterloch"

"Überraschenderweise drängt in Salzburg kaum Kabarettnachwuchs nach, da tut sich in anderen Bundesländern viel mehr. Dafür ist die Musikszene sehr lebendig, in alle Richtungen, was möglicherweise an den Ausbildungsstätten liegt."

Für ihren Ehemann war das Nonntal von 1984 bis 2011 berufliche Heimat im ORF Landesstudio. "Erstaunlich, wie daraus das private Zuhause wurde", merkt er an und findet das Ineinandergreifen von Stadt und Natur im Stadtteil großartig. Als einer, der täglich mindestens einmal in die Altstadt geht, bringt er dem einstigen Bürgermeister der Stadt, Heinrich Ritter von Mertens, "ewige Dankbarkeit" für das Bürgermeisterloch entgegen. "Der wohnte in der Villa Berta, am Ende der Brunnhausgasse und wollte nicht länger am täglichen Weg ins Amt um den Berg herum gehen müssen."

Seit seiner Pensionierung widmet sich der passionierte Journalist einigen Kulturinitiativen, bei denen er aktiv mitarbeitet, ist im Vorstand der Festspielfreunde und trägt im Sommer seinen Teil zu den Künstlergesprächen bei. Darüber hinaus schreibt er für Magazine, ist in der Literaturszene verankert und im Kulturfonds der Stadt Salzburg. "Zu tun gibt es genug und ich möchte noch lange aktiv und neugierig am Kulturgeschehen teilnehmen und mitarbeiten, damit es lebendig zugeht in der Stadt."