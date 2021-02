Berufsfeuerwehr löschte Gasbrand in der Stadt Salzburg

Die Gefahr konnte rasch gebannt werden. Warum die Propangasflasche zu brennen begann, ist nicht geklärt.

Einige Aufregung löste am Freitagvormittag eine brennende Propangasflasche auf einer Baustelle beim Wüstenrot-Gebäude an der Alpenstraße in Salzburg-Süd aus: 16 Mann der Salzburger Berufsfeuerwehr konnten die Gefahr rasch bannen. Einsatzleiter Stefan Krakowitzer: "Wir haben die Flasche abgelöscht, dann abgedreht und auf weitere Dichtheit überprüft. Für die Umgebung bestand keine Gefahr." Warum die Flasche zu brennen begann, ist unklar.

Quelle: SN