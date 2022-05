Berufsfeuerwehr Salzburg schleppte den Amphibienbus wieder frei

Das Fahrzeug war am Freitag im Schlamm der Salzach hängen geblieben. Die Berufsfeuerwehr war rasch vor Ort. Binnen weniger Minuten war das Fahrzeug befreit. Jetzt muss der Schlamm bei der Rampe in die Salzach entfernt werden.

Ungewöhnlicher Einsatz für die Berufsfeuerwehr Salzburg: Sie musste am Freitag gegen Mittag ausrücken, um den Amphibienbus wieder flott zu bekommen. Das Fahrzeug hatte sich bei der Rampe am Ufer der Salzach im Schlamm festgefahren. "Ich bin mit dem Fahrzeug auf einem Schlammhügel aufgesessen. Da hilft dir weder der Allrad, noch die Differenzialsperre", sagt Unternehmer Erich Berer, der selbst am Steuer saß. Nachsatz: "Ich lerne ständig dazu - beim Amphibienbus und bei der Amadeus." Jetzt muss gehandelt werden: Der Schlamm bei ...