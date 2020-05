Im Gegensatz zu den Schülern bleiben den Absolventen der Berufsreifeprüfung die mündlichen Prüfungen nicht erspart. Sie machen ihrem Ärger in einem Brief an den Bildungsminister Luft.

SN/robert ratzer „Wir Berufsmaturanten wurden vergessen": Patricia Frauenschuh (hinten), Georg Haslinger (links), Rupert Mühlthaler und Alina Buchsteiner vor dem WIFI in Salzburg.