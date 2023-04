Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Mittwoch kurz nach Mittag im Salzburger Stadtteil Lehen ausgerückt. An der Berufsschule 4 hatte es Brandalarm gegeben.

BILD: SN/ROBERT RATZER Einsatz an der Schießstattstraße.

Das Gebäude an der Schießstattstraße musste aufgrund des Einsatzes kurzzeitig geräumt werden. Grund für den Alarm war Brandgeruch in dem Gebäude. Eine Ursache dafür war allerdings nicht feststellbar, gebrannt hat es ohnehin nicht. Verletzt wurde niemand.