Beschluss ohne Details erzürnt Gollinger SPÖ

Der Verkauf eines Gemeindegrundstücks an die Salzburg Wohnbau ruft die Gollinger SPÖ auf den Plan: Der Vertrag sei beschlossen worden, ohne die Details des geplanten Projekts zu kennen.

Schon im Herbst sollen die Bagger auffahren. Dann wird das leer stehende frühere Seniorenwohnheim am Gangsteig unweit des Gollinger Bahnhofs abgerissen. Die Salzburg Wohnbau hat das 3000 m22 große Grundstück um knapp 1,5 Millionen Euro von der Gemeinde erworben. Bis zum Frühjahr 2023 sollen dort Wohnungen entstehen, der Baustart ist für Herbst 2021 geplant.

Diese und weitere Details waren der Gemeindevertretung zum Zeitpunkt des Verkaufsbeschlusses allerdings noch nicht bekannt. Hier setzt die Kritik von SPÖ-Obmann Martin Dietrich an. "Im beschlossenen Kaufvertrag war weder vom geplanten Wohnungsmix noch von einem zeitlichen Rahmen für den Baubeginn die Rede. Es wurde auch kein Gutachten über den Grundstückswert eingeholt. Ein Verkehrskonzept fehlt ebenfalls", so Dietrich.

Informationsabend im Herbst

Mittlerweile steht fest, dass, auf drei Gebäude verteilt, 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen entstehen sollen. Der Öffentlichkeit will die Salzburg Wohnbau das Projekt bei einem Informationsabend im Herbst näher vorstellen. Noch unklar ist, ob es neben Eigentumswohnungen auch Miet- oder Mietkaufwohnungen geben wird. "Es wäre schön gewesen, wenn man sich noch ein paar Wochen Zeit genommen hätte, um diese Punkte mit der Salzburg Wohnbau zu besprechen und vor dem Beschluss ordentlich in Vertragsform zu gießen", sagt Dietrich. Dem entgegnet Bürgermeister Peter Harlander (ÖVP), der Grundverkauf sei bereits in Vorverträgen geregelt gewesen. "Das war ein Gesamtpaket im Zuge der Errichtung des neuen Seniorenheims. Die Rahmenbedingungen für den Verkauf waren bereits fixiert." Durch die angekündigte Informationsveranstaltung sei aber gewährleistet, dass nicht am Bedarf vorbeigebaut werde.

In einer Aussendung teilte die Salzburg Wohnbau kürzlich mit, es werde "voraussichtlich" einen Mix aus Eigentum und Miete geben. Geschäftsführer Christian Struber spricht auf TN-Nachfrage von einem "Schwerpunkt auf Eigentumswohnungen", kündigt aber einen "Mietkaufanteil auf Wunsch der Gemeinde" an. Der genaue Bedarf werde beim Infoabend im Herbst erhoben.

SPÖ: "Die Gemeinde sollte mehr Impuse geben"

Dietrich bleibt bei seiner Kritik: "Beim größten Wohnbauprojekt der nächsten Jahre in Golling sollte die Gemeinde mehr Impulse geben." Darüber hinaus kritisiert der SPÖ-Obmann auch die Vorgehensweise des Bürgermeisters im Zusammenhang mit dem Wohnbauprojekt "Golling Mitte" eines privaten Bauträgers (Baustart ebenfalls 2021). "Es mag rechtlich in Ordnung sein, dass das über den Tisch des Bürgermeisters läuft. An leistbares Wohnen wurde dabei aber nicht gedacht. Deshalb wäre es schön, wenn solche Projekte zumindest im Vorfeld der Gemeindevertretung vorgestellt würden."