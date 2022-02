Wie gehen Salzburgerinnen und Salzburger damit um, dass es nun Krieg in Europa gibt? Was löst der russische Angriff aus? Ein SN-Lokalaugenschein in der Innenstadt.

SN/boschner Ukrainerin Anastasiia Zhuravlova sorgt sich um ihre Familie. „Meine Familie lebt in Kiew. Im Moment geht es allen gut. Ich bete, dass es auch so bleibt.“