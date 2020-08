Bessere Fahndungsfotos - Salzburgs Polizei sucht noch immer Bankräuber von Liefering

Mit Fahndungsfotos in besserer Qualität erhofft sich Salzburgs Polizei neue Hinweise auf die Bankräuber von Liefering. Dort hatten am Mittwoch zwei Männer die Raiffeisen-Filiale überfallen.

Die Tat ereignete sich in dem Geldinstitut an der Münchner Bundesstraße. Von den Kriminellen fehlte bis Donnerstagnachmittag jede Spur. Sie werden so beschrieben:

Erster Täter: männlich, ca. 25 Jahre, kurze schwarze Haare, südländischer Teint, ca. 170 cm groß, schlank, bekleidet mit hellem Hut, Mund-Nasenschutzmaske, dunkles Sakko, Hose und Schuhe unbekannt, keine Handschuhe, sprach akzentfreies Deutsch.

Zweiter Täter: männlich, ca. 25 Jahre, kurze schwarze Haare ca. 180, weiß, schlank, bekleidet mit hellem Hut, MNS Maske, hellblau gemustertes Hemd, Hose und Schuhe unbekannt, keine Handschuhe.

Eine geringe Menge Bargeld wurde in einem von den Tätern mitgebrachten Stoffsack gepackt. Anschließend verließen beide die Bank und flüchteten in Richtung der Dornberggasse.

Spektakulärer Coup vor fast 30 Jahren

Die Raika Liefering war nicht zum ersten Mal Schauplatz eines Überfalls. Drei Täter waren am 18. Februar 1991 gegen 14.30 Uhr in den Schalterraum eingedrungen, hatten die Bankangestellten bedroht und an die 800.000 Schilling (zirka 58.000 Euro) erbeutet. Anschließend gelang ihnen die Flucht.

Im September 1993 wurde die Bande, die auch im dringenden Verdacht steht, Raubüberfälle in der Schweiz und Italien verübt zu haben, im Raume Mailand festgenommen. Die Kriminellen seien Teil der so genannten "Fiat-Bande". Ungeachtet dessen handelte es sich bei ihrem ersten Fluchtauto (mit gestohlenen Salzburger Kennzeichen) um einen Opel.

SN/sn SN-Bericht vom 19. Februar 1991: Die Höhe der Beute wurde später nach oben korrigiert.

Quelle: SN