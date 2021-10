Das Land lässt um 500.000 Euro erheben, wie der Salzburger Flughafen künftig besser in das öffentliche Verkehrsnetz integriert werden kann. Neben der Einführung weiterer Busverbindungen, etwa um schneller zum Hauptbahnhof zu gelangen, sei auch eine Anbindung an die Schiene denkbar, sagte Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) am Mittwoch. Ergebnisse sollen laut Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer in drei Jahren vorliegen.