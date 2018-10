Bestatterin in Salzburg: "Man lernt mit dem Tod zu leben"

Noch weiß Jasmin Lehrs kleine Tochter nicht, dass ihre Mama als Bestatterin arbeitet.

Schon als kleines Mädchen wusste Jasmin Lehr genau: Sie möchte Gerichtsmedizinerin werden. "Keine Ahnung wie man als Kindergartenkind darauf kommt." In der Schulzeit kam ihr aber das Fach Latein dazwischen, erzählt die 25-Jährige schmunzelnd. Schließlich bewarb sich die gelernte Köchin um ein Praktikum bei Bestattung Buchsteiner Wallmann in der Stadt Salzburg und wurde genommen. Zu ihrer großen Freude bekam sie kurze Zeit später ein Jobangebot, das sie sofort annahm - seit Februar arbeitet sie als Bestatterin in dem Unternehmen mit.

"Der pietätvolle Umgang mit den Verstorbenen ist mir sehr wichtig", sagt die junge Frau aus Grödig. Ebenso Beruf und Freizeit bewusst zu trennen. "Ich bin sehr glücklich darüber diesen Beruf ausüben zu dürfen, ich nehme ihn aber nicht mit nach Hause. Ich versuche darüber nicht nachzudenken." Zu Hause widme sie sich vollständig ihrer vierjährigen Tochter Jana. Ob das Mädchen wisse, was ihre Mama beruflich macht? "Nein, sie würde das noch nicht verstehen. Wenn wir ab und zu am Friedhof sind und ich ihr versuche zu erklären, dass die Oma ein Engerl im Himmel ist, antwortet sie mir, dass sie das Engerl aber nicht sehen kann", sagt Lehr lächelnd.

Über ihren Beruf zu sprechen, sei ihr wichtig. Unterstützung käme dabei etwa von Kollegen oder der Familie. "Vor allem zu Beginn haben wir in der Arbeit sehr viel gesprochen. Ein Kollege ist seit zwölf Jahren im Unternehmen, er hat natürlich einiges erlebt." Im Außendienst sei man zudem stets zu zweit unterwegs, das erleichtere einiges, auch körperlich, da sie allein wohl keinen Sarg heben könnte. Alle Kollegen sind Männer. "Ich habe kein Problem, in einem Männerberuf zu arbeiten, das wäre auch als Köchin irgendwie nicht so anders."

Wie Lehrs beruflicher Alltag aussieht? Dieser beinhaltet das Abholen von Leichnamen ebenso wie das Einkleiden sowie Verabschiedungen. Zum ersten Mal einen leblosen Körper zu berühren sei ein einschneidendes Erlbenis gewesen. "Man lernt in dem Beruf aber mit dem Tod umzugehen", sagt die 25-Jährige. Dennoch gäbe es natürlich Fälle, die ihr besonders schwer fallen würde. Wenn es um ein totes Kind oder Familienmitglied ginge, sagt sie nachdenklich. Man lerne einiges ganz anders zu schätzen. "Wenn ich etwa sehe, dass jemand im Alter meiner Eltern verstorben ist, wird mir immer wieder bewusst, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass ich beide noch habe." Nahe gehen Lehr auch Fälle, in denen der Tod einer Person wochenlang unentdeckt bleibt. "Das ist natürlich besonders tragisch, wenn niemandem auffällt, dass ein Mensch verstorben ist. So etwas gibt einem natürlich zu denken."

Ihr Leben abseits des Berufs versuche sie "ganz normal" zu gestalten. Sie verbringe ihre Zeit natürlich mit Tochter Jana, ebenso wie mit Freundinnen und der Familie. Auch wenn die anfänglichen Reaktionen auf ihren Beruf sehr zurückhaltend gewesen seien, freue sich jeder für sie. Denn Lehr ist sehr glücklich über ihre Wahl. "Ich bin überzeugt, dass ich diesen Beruf noch sehr lange ausüben werde."