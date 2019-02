Bestattung übers Internet jetzt auch in Salzburg möglich

Eine Online-Bestattung verspricht mehr Transparenz bei den Preisen. Bei den traditionellen Anbietern ist man skeptisch.

Weiße Rosen oder gelbe Germini? Eine schlichte Urne in Beigetönen oder eine dunkle in Steinoptik? Ein Abschied mit oder ohne Musikbegleitung? Die Auswahl auf der Website des Online-Bestatters Mymoria ist groß. Ein Angebot für eine Bestattung kann dort binnen Sekunden eingeholt werden - inklusive genauer Kosten. Per Mausklick kann man die Wünsche ändern und sieht, wie viel das neue Angebot kostet - so wie man es von Online-Kaufhäusern kennt.