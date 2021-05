Bestsellerautor Thomas Brezina kommt zur Erstkommunion nach Mondsee - eine Bibel als Geschenk für die Kinder

Ein ganz besonderer Gast erwartet die Erstkommunionskinder am Sonntag in der Basilika in Mondsee. Bestsellerautor Thomas Brezina liest vor und wartet mit einer Überraschung auf.

In Zeiten der Pandemie laufen große Feierlichkeiten wie etwa die Erstkommunion an sich schon ein wenig anders ab. So auch in Mondsee, wo am kommenden Sonntag in der Basilika St. Michael 85 Volksschulkinder ihre Erstkommunion feiern werden. Drei Gottesdienste nacheinander wird Pfarrer Ernst Wageneder abhalten, damit die Kinder mit ihren Familien im Gotteshaus genug Abstand halten können. "Kein Problem", meint der Geistliche. "Denn auch wenn es drei Mal die gleiche Feier ist, so sind immer andere Kinder dabei, und das ...