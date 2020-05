Besuch bei der Oma nur mit Termin: Seniorenheimen öffnen mit strengen Regeln

SN/APA/BARBARA GINDL Weiterhin gilt: Abstand halten.



Hilfswerk, Rotes Kreuz, Senecura und Stadt Salzburg als Träger von Seniorenwohnhäusern haben bereits Besuchskonzepte für ihre Häuser entwickelt und teilen diese mit allen anderen Trägern, erklärte Michaela Schrumpf, Sprecherin der Seniorenheime Salzburg.

Schellhorn hatte am Sonntag erklärt, dass die Seniorenheime ab 4. Mai wieder Besuche unter strengen Vorgaben zulassen können. Das führte bei den Trägern zu Kritik. Diese Mitteilung an einem Sonntag "hinauszuposaunen", ohne vorher mit den Trägern gesprochen zu haben, sei kontraproduktiv, meint Reinhard Ebner, der Leiter des Seniorenwohnhauses in Wals-Siezenheim. Einige Angehörige hatten sich sofort auf den Weg zum Heim gemacht, weil sie dachten, sie können nun ihre Angehörigen besuchen.