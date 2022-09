Betagte Frau in Salzburg-Maxglan erstochen: Dreitägiges Mordverfahren gegen 62-Jährigen

Weil er bereits Ende August 2020 eine 81-jährige Frau in ihrer Wohnung in einem großen Wohnblock in Salzburg-Maxglan auf sehr brutale Weise getötet haben soll, muss sich ein 62-jähriger Pensionist im November wegen Mordes vor einem Salzburger Geschworenengericht verantworten.

SN/berthold schmid Die 81-Jährige, die sehr zurückgezogen in einem großen Wohnblock in Maxglan lebte, war durch 28 Messerstiche getötet worden.