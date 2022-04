Betagte Geisterfahrerin verursachte schweren Unfall nahe dem Grenzübergang Walserberg

87-jährige Lenkerin drehte auf der A8 mit Auto um - frontale Kollision mit Pkw von 38-Jährigem.

Zu einem schweren Geisterfahrer-Unfall kam es am Dienstagvormittag auf der A8 bei Piding, konkret zwischen der Anschlusstelle Bad Reichenhall und dem Grenzübergang Walserberg. Eine 87-Jährige aus dem Berchtesgadener Land hielt ihren Pkw an einer Pannenbucht an, wendete und fuhr dann entgegen der Fahrtrichtung in Richtung München. Zwei entgegenkommende Pkw konnten noch ausweichen, ein drittes Auto, gelenkt von einem 38-jährigen Österreicher, prallte hingegen frontal gegen den Wagen der betagten Geisterfahrerin.

Die Frau kam mit schweren, der Mann mit mittelschweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Salzburg.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 35.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an. Die Fahrbahn in Richtung Salzburg war mehrere Stunden gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Piding war mit 24 Mann im Einsatz.