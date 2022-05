Betagtem Herrn viel Geld "abgeluchst"? - 79-jährige Frau in Salzburg freigesprochen

Eine ältere Dame, jetzt 79, aus der ehemaligen DDR sah sich Mittwoch am Landesgericht Salzburg mit dem Vorwurf der Untreue konfrontiert. Konkret soll die seit 2010 in Österreich lebende Deutsche - salopp formuliert - einem inzwischen schwer demenzkranken Pongauer (84) rund 107.000 Euro Bargeld sowie die Einlagen zweier Sparbücher in Höhe von 28.000 Euro quasi "abgeluchst" haben.

SN/bilderbox Symbolbild.