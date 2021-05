Betonmischer im Frühverkehr auf B99 umgekippt

Das Fahrzeug ist aus bisher unbekannter Ursache in einer Kurve umgekippt und drohte in den Fritzbach abzustürzen.

Heute um halb acht Uhr morgens ereignete sich ein Lkw-Unfall auf der Katschberg Bundesstraße B99 zwischen Pöham und Hüttau. Ein Betonmischfahrzeug, welches in Richtung Bischofshofen unterwegs war, stürzte aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve um und durchbrach die Leitscheine.

SN/snwr salzburg Der Lenker des Betonmischers habe sich selbst aus dem Fahrzeug befreien können.



Das Fahrzeug kam noch auf der Fahrbahn zum Stillstand, drohte aber in den Fritzbach abzustürzen. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Feuerwehr, Wasserrettung und Polizei wurde die Unfallstelle abgesichert.

"Der Lenker konnte sich aus dem völlig zerstörten Fahrerhaus selbst befreien und wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert", heißt es in einer Aussendung.



Aufgrund des Unfalls sei zudem eine größere Menge Hydrauliköl in den darunterliegenden Fritzbach geflossen, weshalb eine Ölsperre angefordert und in Pfarrwerfen, kurz vor der Salzachmündung, errichtet worden sei.

Die Wasserettung und die Feuerwehr hätten die Salzach bis zum Kraftwerk Werfen auf Ölverschmutzung kontrolliert. Die Bergung des Unfallfahrzeuges sei durch ein Bergeunternehmen durchgeführt worden.



Im Einsatz waren das Rote Kreuz, die Wasserrettung Bischofshofen, die Polizei und die Feuerwehren Hüttau, St. Martin, Bischofshofen, Pfarrwerfen und St. Johann.