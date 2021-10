Betonmischer kippte in Hüttau um: Fahrer schwer verletzt

Der 48-jährige Lkw-Fahrer wurde ins Klinikum Schwarzach eingeliefert.

Montagmittag fuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Betonmischer im Bereich Donnersbachgraben in der Gemeinde Hüttau rückwärts zu einer Autobahnbaustelle. Als er den Lkw zum Entladen des Betons fertig machte, setzte sich das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache in Bewegung. Der Lkw rollte gegen die Böschung und kippte in weiterer Folge seitlich um. Der 48-jährige Pongauer wurde in der Fahrerkabine durch die Wucht des Aufpralles eingeklemmt und schwer verletzt.

Der Verletzte wurde von Mitgliedern der Feuerwehr und Wasserrettung geborgen und nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Schwarzach eingeliefert. Das berichten Polizei und Wasserrettung Bischofshofen.