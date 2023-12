Betonmischer stürzte bei der Kraftwerks-Baustelle in Stegenwald ab

Der Lenker des Schwerfahrzeugs wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Werfen mittels Bergeschere aus der Führerkabine befreit werden. Das Rote Kreuz brachte den Mann in das Krankenhaus Schwarzach.

Bei der Baustelle zum Wasserkraftwerk Stegenwald kam es am Dienstag gegen 17 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall: Ein Lenker eines Betonmischers wollte bei der Zufahrt offenbar einem anderen Fahrzeug ausweichen. Dabei geriet das Schwerfahrzeug zu weit nach rechts und stürzte die Salzach-Böschung hinab. Glück im Unglück: Das Fahrzeug blieb an der Böschung hängen. Der Mann wurde in der Führerkabine eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Werfen mit der Bergeschere (hydraulisches Rettungsgerät) befreit werden. Das Rote Kreuz transportierte den Schwerverletzten in das Krankenhaus Schwarzach.