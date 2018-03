Betreiber für Bajuwarengehöft gesucht

Mattsee: Verein zieht sich zurück. Gemeinde muss einspringen.

Für die Landesausstellung 1988 wurde in der Weyerbucht in Mattsee ein Nachbau eines Bajuwarengehöfts errichtet. Die Anlage umfasst sieben Gebäude samt Naturwerkstatt und Verkaufsladen. Seit 2008 wurde die Anlage vom Verein MenschenWerk bewirtschaftet, der sich aber mit Ende April 2018 zurückzieht. Bgm. Rene Kuel (ÖVP): "Für heuer betreibt die Gemeinde das Gehöft daher selber." Weiters müsse ein fünfstelliger Betrag in den Erhalt der Anlage investiert werden. Für 2019 wird ein neuer Betreiber gesucht: "Es gab schon einige Bewerbungen. Aber die vorgestellten Projekte haben nicht gepasst."