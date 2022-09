Betretungsverbot für Ex-Freund nach gefährlicher Drohung im Pinzgau

Nach einer Morddrohung gegen seine ehemalige Partnerin wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Wegen gefährlicher Drohung ist ein 34-jähriger Kroate am Freitagabend festgenommen worden. Seine 32-jährige Ex-Freundin aus dem Pinzgau hatte ihn angezeigt, nachdem er in ihrer Wohnung aufgetaucht war und diese durchwühlt hatte. Später soll der Mann eine Morddrohung gegen die 32-Jährige ausgesprochen haben. Das berichtete die Salzburger Polizei in einer Aussendung am Samstag. Die Festnahme erfolgte an der Wohnadresse des Verdächtigen im Tiroler Bezirk Kitzbühel.

Auf der Suche nach Beweisen für einen vermeintlichen anderen Mann habe ihr Ex-Partner ihre Wohnung durchsucht, gab die Pinzgauerin bei der Polizei zu Protokoll. Gegenüber ihrer Schwester soll der Mann später per Telefon gedroht haben, sie umzubringen. Laut Polizei war der Beschuldigte auf einem Video zu sehen, wie er mit einer Faustfeuerwaffe hantierte. Bei der Festnahme zeigte sich der Kroate teilweise geständig. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt.