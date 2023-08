Betreuung daheim vor dem Kollaps

Die Förderung für die 24-Stunden-Betreuung von daheim wird im Herbst angehoben. Trotzdem ist die Situation so schwierig wie nie zuvor. "Einer meiner Klineten bekommt nur eine kleine Pension, obwohl er sein ganzes Leben geschuftet hat", erklärt Evelyne Fidler von der Agentur "Lebensabend": "Seine Frau ist mit der Betreuung längst überfordert, daher hat man sich an mich gewandt. Doch trotz Förderungen können die beiden die 24-Stunden-Betreuung mit ihrer Pension nicht finanzieren. Kinder müssen zur großen Betroffenheit des Mannes einspringen."

"Es gibt keine Familienmitglieder, die sich um den an Demenz erkrankten Pensionisten kümmern können", erzählt Evelyn Fidler von einem Härte-fall aus St. Johann. Fidler vermittelt mit ihrer Agentur "Lebensabend" seit neun Jahren ausländische Betreuerinnen für die 24-Stunden-Betreuung zu Hause. Sie wurde beauftragt, 24-Stunden-Betreuungspersonal über ihre Agentur für Herrn M. zu stellen. Hinzu kommt, dass das Haus von Herrn M. stark renovierungsbedürftig ist, im Keller hausten nach einer Überschwemmung Ratten. Nur ein Erwachsenenvertreter kümmert sich um seine finanziellen Angelegenheiten. "Der Mann wiegt fast 140 kg, da brauchte es zwei Betreuer. Die Frau und der Mann aus Rumänien versuchten ihre Aufgabe gut zu machen, aber allein die sanitären Zustände waren unzumutbar." Für die Betreuer gibt es keine persönlichen Ansprechpartner, "das ist dann sehr schwierig. Als ich darauf hinwies, dass etwa die Dusche renoviert werden sollte, hieß es: ,Das zahlt sich nicht mehr aus.' Etwas, das ich leider sehr oft zu hören bekomme."

Der Fall setzte Fidler auch persönlich schwer zu. "Hier wegzuschauen, das geht nicht. Daher habe ich alle meine persönlichen Kontakte spielen lassen, damit wir schließlich einen Platz in einem Seniorenheim für Herrn M. organisieren konnten."

Die Prognosen der Statistik Austria gehen davon aus, dass in zwölf Jahren jeder vierte Österreicher über 65 Jahre alt sein wird. Während die Bevölkerung immer älter wird, steigen auch die Pflegefälle in den Familien. Die Seniorenheime sind voll, Hunderte Betten in Salzburg gesperrt, denn auch dort ist Pflegepersonal schwer zu finden. Die Betreuung alter Menschen daheim lastet zumeist auf den Schultern der Angehörigen - meistens auf jenen der Frauen.

"Ich habe seit mehreren Jahren einen älteren Herrn mit meinem Team in Betreuung", schildert die Werfenerin ein weiteres Beispiel aus einer kleinen Pongauer Gemeinde, "er bekommt nur eine kleine Pension, obwohl er sein ganzes Leben geschuftet hat. Seine Frau ist mit der Betreuung längst überfordert, daher hat man sich an mich gewandt. Doch trotz Förderungen können die beiden die 24-Stunden-Betreuung mit ihrer Pension nicht finanzieren. Kinder müssen zur großen Betroffenheit des Mannes einspringen." Und das ist kein Einzelfall, so Fidler. In Anbetracht der erhöhten Lebenskosten sind diese Kosten noch schwieriger aufzubringen als zuvor. Über ihre Agentur kostet die Betreuung "rund 2500 bis 2600 Euro monatlich", sagt Fidler, die trotzdem von enormer Nachfrage spricht, "und leider muss ich viele vertrösten. Denn auch für uns wird es immer schwieriger, geeignetes Personal zu bekommen."

Ab Herbst soll die Förderung für die 24-Stunden-Betreuung von Pflegebedürftigen daheim angehoben werden. Es soll um 160 Euro mehr geben - statt 640 Euro also rund 800 Euro, sofern zwei selbstständige Personenbetreuer zum Einsatz kommen. Werden die Betreuer angestellt, gibt es statt 1280 Euro dann 1600 Euro. Damit wird allerdings nur ein Wertverlust abgeglichen, der seit 15 Jahren nicht mehr angepasst wurde, betonen alle Branchenvertreter.

Fidler setzt auf eine zusätzliche Qualitätssicherung und Einschulung durch Diplomkräfte für ihre Betreuerinnen. Die Betreuerinnen bezahlen ihre Sozialversicherung selbst und bekommen 75-90 Euro täglich. Fürs Kochen, Waschen, Putzen und leichte Pflegearbeit. "Immer wieder muss man betonen, dass diese Betreuungsform keine Pflege ist."

Die derzeit 34 Agenturen, die eine 24-Stunden-Betreuung im Bundesland anbieten, "kämpfen mit immer schwereren Pflegefällen bei den zu Betreuenden. Hier wäre es wichtig, Organisationen der Hauskrankenpflege zusätzlich mehr einzubeziehen. Denn vieles gehört ausschließlich in die Hände ausgebildeter Fachkräfte, die regelmäßig bei solchen Fällen vorbeischauen müssen."

Für die Zukunft stellt sich dazu das Problem der Ressourcen. Den Familienverbund, wo sich mehrere Menschen die Pflege der Eltern aufteilen, gibt es immer weniger. Großteils wird die 24-Stunden-Betreuung nur von ausländischen Betreuerinnen geleistet. "Und nach wie vor erhält sie in der Öffentlichkeit zu wenig Beachtung, obwohl diese Betreuung eine wesentliche Säule des österreichischen Pflegesystems ist. Ein Seniorenheim Platz kostet schließlich enorm viel mehr. Und beim betreuten Wohnen ist kein Platz für eine Betreuerin."