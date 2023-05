Betriebe aus Wals-Siezenheim und Schleedorf als Pioniere der "Ökonomie der Menschlichkeit"

Der Verein will einerseits einen Wandel im Bewusstsein der Menschen bewirken, aber auch den Willen zur Veränderung vorantreiben. Georg Dygruber: "Ganz wichtig ist, dass immer mehr Konsumentinnen bewusstere Kaufhandlungen setzen und der Wirtschaftskreislauf viel stärker in Österreich zirkuliert. Der Ökohof Feldinger ist dafür ein Beispiel. Elisabeth Feldinger wurde von der Biopionierin zur Pionierin für Menschlichkeit."

Elisabeth Feldinger hat sich im vergangenen Jahr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. "Einfach menschlich miteinander umzugehen, wird für die Zukunft ein großes Thema. Freude an der Arbeit zu haben, ist oft Einstellungssache. Wenn man am Ende des Tages etwas weitergebracht hat, freut man sich. Auch die Mitarbeiter sollen die Arbeit gern tun, dann schaut das Ergebnis einfach anders aus", ist die Biopionierin überzeugt, die rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, großteils in Teilzeit, beschäftigt. Für sie sind kleine regionale Unternehmen ein Kulturgut: "Unser Laden ist auch ein sozialer Treffpunkt. Viele ältere Leute aus der Siedlung kommen, nicht weil sie unbedingt Bioprodukte einkaufen wollen, sondern weil sie eine Ansprache haben wollen." Ansprache haben auch die Mitglieder des Vereins, die sich in regelmäßigen Gesprächsrunden austauschen.

„Das hat gut in unsere Philosophie gepasst. Wir leben das ja schon“, sagt Monika Ebner (geb. Wimmer) von Wimmer schneidert in Schleedorf.

Nicht groß Überzeugungsarbeit leisten musste Georg Dygruber bei "Wimmer schneidert" in Schleedorf. Monika Ebner (geb. Wimmer): "Mein Vater und Georg Dygruber kennen sich schon sehr lange. Er hat seine Initiative gemeinsam mit Architekt Tom Lechner vorgestellt. Das hat gut in unsere Philosophie gepasst, wir leben das ja schon. Die Idee deckt sich mit unserem Kreislaufdenken. Es muss allen Beteiligten gut gehen: den Lieferanten, den Mitarbeitern, den Kunden." Monika Ebner freute sich wie Elisabeth Feldinger über die Tafel "Ökonomie der Menschlichkeit", die in Wals-Siezenheim auch Christian Weiss (Holzcenter Weiss, Flachau), Gerlinde Pfister (Neudegghof, Eben i. P.) und Rupert Stranger (Elektro Stranger, Altenmarkt) für ihre Unternehmen in Empfang nahmen.

Rund 80 Mitglieder in ganz Österreich

Laut Georg Dygruber hat der Verein "Ökonomie der Menschlichkeit" derzeit rund 80 Mitglieder in ganz Österreich. Ein weiteres Flachgauer Mitglied ist die Käserei Woerle in Henndorf. Von Salzburg aus soll es verstärkt in die Bundesländer gehen. Um den Erfolg in den Betrieben zu messen, soll in regelmäßigen Abständen der Freudestatus ermittelt werden. "An der Uni Innsbruck wird dafür gerade ein Fragebogen entwickelt", berichtet Dygruber. Der Mitgliedsbeitrag für den Verein beträgt 365 Euro im Jahr, für Einpersonenunternehmen und Landwirte die Hälfte.

Verein "Ökonomie der Menschlichkeit"

Vision und Anliegen: "Die Ökonomie der Menschlichkeit ist keine Ideologie, sondern eine Vereinigung von beherzt agierenden Unternehmen. Wir fördern eine Wirtschaft, die dem Leben dient, und wir wissen, wofür wir leben: zum Wohle des Einzelnen und zum Wohle aller. Freude ist der Ausdruck und darstellbarer Parameter für ein neues Wertbewusstsein! Für eine lebenswerte Zukunft in Wirtschaft und Gesellschaft braucht es bisher wirtschaftlichen Erfolg, gemessen in Geld. Neu: plus menschlichen Erfolg, gemessen in Freude! (Ist gemeinsames Anliegen). Der Verein agiert als Interessenvertretung und Nahtstelle. Dabei liegt der Fokus ausschließlich auf lebensförderlichen Dingen. Menschlichkeit und Freude ist eine verbindende Energie und hat die Kraft, das herrschende Wirtschaftsparadigma zu wandeln." www.menschlichkeit.jetzt