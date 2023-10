Betriebe leidenunter der Tunnelsperre

Verstopfte Straßen setzen den Pongauer Firmen zusehends zu. Handwerksbetriebe setzen nun erste Maßnahmen und fordern Lösungen. "Um dem Stau zu entkommen, beginnen wir früher - doch die Heimfahrt bleibt eine Tortur", sagt Christoph Pilotto, Geschäftsführer der gleichnamigen Dachdeckerei und Spenglerei.

Seit gut einem Monat herrscht auf der A 10 ein großes Stauchaos. Damit stehen auch zahlreiche Firmenwagen in der Warteschlange vor der Werfener Tunnelkette. "Es ist eine wahre Katastrophe", resümiert Christoph Pilotto, Geschäftsführer der gleichnamigen Dachdeckerei und Spenglerei. "Es geht so weit, dass wir im kommenden Jahr keine Aufträge außerhalb des Pass Lueg annehmen werden. Denn die Arbeiter verlieren rund zwei Stunden auf dem Weg. Wir beginnen zwar bereits um 5.30 Uhr, um dem schlimmsten Verkehr zu entkommen - doch die Heimfahrt ist eine Tortur."

Für Baufirmen beginnt dann das nächste Problem. "Wenn wir aber nur Baustellen im Innergebirg annehmen, wird die Auftragslage knapp. Denn es wird aufgrund der hohen Zinsen und der allgemeinen Teuerung einfach weniger gekauft und damit auch gebaut. Ich hoffe nur, dass sich das alles nicht zu sehr auf den Arbeitsmarkt auswirkt."

AMS sieht mögliche Anzeichen für steigende Arbeitslosigkeit am Bau

Seitens des Pongauer AMS sieht man mögliche Vorzeichen für eine steigende Arbeitslosigkeit im Baugewerbe. "Im Hoch- und Tiefbau bleiben die Arbeitszahlen derzeit stabil, aber wir sehen bereits ein leichtes Plus im Baunebengewerbe, was ein Indiz auf einen anhaltenden Anstieg sein könnte", erklärt Thomas Burgstaller, Leiter des AMS Bischofshofen. "Genaue Prognosen sind aber kaum möglich. Weniger Bauvorhaben werden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben - in welcher Form, ist noch nicht zu sagen."

Verkehrsmanagement ist Neuland für Bau-Firmen

Baufirmen finden sich demnach derzeit in einer neuen Situation. "Es ist komplettes Neuland für uns, den Verkehr in der Auftragsplanung und auch Abwicklung in dieser Form miteinzubeziehen", unterstreicht auch Wilfried Steiner von der Radstädter Firma Steiner Bau. "Wir Baumeister haben aber gegenüber anderen Baugewerben den Vorteil, um 7 Uhr bei der Baustelle sein zu müssen. Wir sind also generell etwas früher dran und kommen somit dem Stau in der Früh meistens zuvor. Am Abend sieht das jedoch wieder anders aus. Ob wir daher wie andere Betriebe etwas an den Arbeitszeiten ändern müssen, werden wir in den nächsten Monaten eruieren. Doch auch wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten bereits versucht, eher Aufträge in der Region innerhalb des Pass Lueg anzunehmen, um den Stau auf der Autobahn größtenteils meiden zu können."

Situation entspricht laut Asfinag den Erwartungen

Als Autobahnbetreiber führt die Asfinag Statistiken, wie sehr sich die Baustelle entlang der A-10-Tunnelkette auf den Verkehr auswirkt. "Die Situation an den Werktagen entspricht den Erwartungen und der Verkehr fließt ohne größere Verzögerungen, sogar zur Morgen- und Abendspitze", hebt Christoph Pollinger, Pressesprecher der Asfinag, hervor. "Doch gerade am ersten Oktoberwochenende sahen wir einen Ausreißer nach oben." Die Tauernautobahn würde am Wochenende laut Asfinag nach wie vor vom anhaltenden Urlauberstrom überlastet, was zu großen Verzögerungen bei der Ankunftszeit führe.

Aufträge in Salzburg werden in Zukunft gemieden

Der St. Johanner Betrieb Präauer Installation sieht sich - ähnlich wie seine Kollegen im Handwerksgewerbe - in naher Zukunft ebenfalls gezwungen, Aufträge in Salzburg zu vermeiden: "Glück im Unglück ist für uns dabei, dass wir auch im Pongau genug zu tun haben werden - spüren werden wir die Auswirkungen wohl dennoch", prognostiziert Geschäftsführerin Franziska Präauer.

Als Reaktion auf die Stausituation lässt man seitens von Präauer den Arbeitern vor Ort vermehrt freie Hand: "Wir rechnen derzeit Verspätungen von rund einer Stunde fast routinemäßig bei Aufträgen in Salzburg mit ein. Damit unsere Mitarbeiter den Stau halbwegs vermeiden können, überlassen wir ihnen in der Planung ihrer Einsatzzeit mehr Kontrolle. Es wird zwar ,normal' begonnen, ob sie aber etwas früher oder später abreisen, überlassen wir ihnen. Am Ende muss einfach das Ergebnis stimmen. Hier vertrauen wir unseren Arbeitern voll und ganz", sagt Franziska Präauer abschließend.