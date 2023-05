Betriebskindergärten bergen große Chancen

Junge Mütter stehen oft vor der Herausforderung, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Betriebskindergärten wären laut AMS und WKS ein Lösungsansatz, um Frauen am Arbeitsmarkt mehrere Möglichkeiten zu bieten.

Die Firma Spiluttini gilt im Pongau als Vorreiter in Sachen Betriebskindergarten. "2020 starteten wir mit einer alterserweiterten Gruppe - mittlerweile führen wir zwei Kleinkindgruppen und eine alterserweiterte Gruppe und betreuen damit fast 50 Kinder", heben Katharina Kössler und Viktoria Steiner vom Betriebskindergarten des St. Johanner Betriebs hervor. "Die Nachfrage ist riesig. Teilweise bewerben sich sogar Eltern um einen Job bei Spiluttini, um einen der begehrten Kindergartenplätze zu ergattern." Rund ein Drittel der betreuten Kinder sind der Nachwuchs der firmeneigenen Angestellten. Der Rest kommt größtenteils aus St. Johann, "aber wir begrüßen täglich auch Kinder aus umliegenden Gemeinden".

Katharina Kössler verfolgt mit dem Montessori-Konzept größere Pläne in der Bezirkshauptstadt. "Im Herbst öffnet die betriebseigene Montessori-Volksschule. Wir sind aber in Planungen, um den Nachwuchs bis zur Matura betreuen zu können."

Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern

Dass Betriebskindergärten für die heimische Wirtschaft ein großes Potenzial bergen, unterstreichen Thomas Burgstaller vom AMS Bischofshofen und Rafael Paulischin-Hovdar von der Gesellschaft für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Arbeitspsychologie (AMD) Salzburg bei der Informationsveranstaltung zum Thema Betriebskindergärten auf dem Gelände von Spiluttini. "Während im Pongau rund 90 Prozent aller drei- bis sechs-jährigen Kinder einen Betreuungsplatz in einem öffentlichen Kindergarten haben, sind es bei den unter Dreijährigen lediglich 37 Prozent", weiß Paulischin-Hovdar und Thomas Burgstaller führt weiter aus: "Weil die öffentliche Hand bei vielen Themen - vorrangig aber den Öffnungszeiten - an ihre Grenzen stößt, ist es wichtig, betriebliche Kindergärten zu fördern."

Und das Interesse anderer Firmen scheint zu bestehen, denn zahlreiche Unternehmen kamen für die Informationsveranstaltung nach St. Johann. "Wir vom AMS erkennen das immense Potenzial von Frauen am Arbeitsmarkt", führt der Leiter des AMS Bischofshofen weiter aus. "Doch die Betreuung des Nachwuchses erschwert es oft, dass Mütter zurück in die Arbeitswelt kommen. Nur rund 16 Prozent der Mütter von unter dreijährigen Kindern befinden sich derzeit in Vollzeitbeschäftigung. Darum fordern wir vom AMS, flexible Arbeitszeiten vermehrt zu ermöglichen und die Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen an die Erfordernisse der Wirtschaft anzupassen und den Ausbau der betrieblichen Kinderbetreuung. Denn eine Vollzeitbeschäftigung ist nur dann möglich, wenn mindestens 45 Stunden die Woche beziehungsweise neun Stunden am Tag Betreuung angeboten wird. Daher starteten wir bereits eine Initiative zur vermehrten Ausbildung von Elementarpädagogen. Wenn es uns gelingt, vermehrt betriebliche Kindergärten zu eröffnen und somit mehr Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen, macht der gesamte Pongau einen wichtigen Schritt in Richtung Linderung des Arbeitskräftemangels."

Synergien zwischen Firmen sind das Um und Auf

Dass ein Betriebskindergarten nicht gleich eine finanzielle Belastung für die Unternehmen bedeutet, verdeutlicht Rafael Paulischin-Hovdar anhand von Beispielen. "In Beispiel eins führt ein Unternehmen eine alterserweiterte Gruppe mit 13 Kindern. Eine Fachkraft und zwei Zusatzkräfte betreuen unter der Woche 49 Stunden den Nachwuchs. Wenn man alle Ausgaben - inklusive Personalkosten, Miete, Betriebskosten und so weiter - zusammenrechnet, kommt man auf jährliche Ausgaben von rund 187.000 Euro. Was einem eher teuren Beispiel gleichkommt. Gleichzeitig lukriert man - durch zahlreiche Förderungen, Mittagessen und Elternbeiträge - rund 173.000 Euro. Die Zahlen dienen nur als Beispiel, sind erfahrungsgemäß aber sehr realitätsgetreu. In Beispiel zwei schuf man durch Synergien mit anderen Unternehmen in der Umgebung zwei alterserweiterte Gruppen sowie zwei Kleinkindergruppen. Vier Fachkräfte und vier Zusatzkräfte kümmern sich hier in 49 Wochenstunden unter der Woche um 40 Kinder. Die Ausgaben steigen daher auf rund 417.000 Euro. Doch die Förderungen, Elternbeiträge und die Einnahmen durch Mittagessen steigen massiv an. Daher würden in Beispiel zwei die Einnahmen auf rund 460.000 Euro ansteigen. Zwar ist Beispiel zwei wohl kaum auf Anhieb möglich, denn es braucht Zeit, um eine so große und effektive Betreuungseinrichtung auf die Beine zu stellen. Dennoch ist auch dieses Beispiel in seiner Umsetzung sehr realistisch. Was man daraus erkennen sollte, ist, dass eine betriebseigene Betreuungseinrichtung nicht gleich eine große finanzielle Belastung für die Firma darstellt und sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer von solchen Einrichtungen profitieren können."