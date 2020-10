Betriebskosten-Nachforderungen bis zu 4000 Euro regen Mieter auf

In der General-Keyes-Straße wird seit Jahren umgebaut. Viele Mieter ärgern sich aber jetzt über Nachzahlungen, die ihrer Meinung nach ungerechtfertigt sind. Auch der Mieterschutzverband ist eingeschaltet. Der Vermieter verteidigt sich.

Unter den 600 Mietern in der General-Keyes-Siedlung in Liefering gärt es. Denn das denkmalgeschützte Quartier, 1950 bis 1955 von den Amerikanern errichtet, wird seit Jahren von den neuen Eigentümern, der General Keyes Straße GmbH (GKS GmbH) von Karl Weilhartner und Gerold Breinbauer, um 100 Mill. Euro generalsaniert und nachverdichtet. Unmut gibt es nun aber über Betriebskosten-Nachzahlungen für die "Baustellenjahre" 2018/19: Bei zahlreichen Bewohnern haben sich die Kosten für Wasser, Strom und Hausbetreuung binnen Jahresfrist verdoppelt; in manchen Fällen gab es ...