Betrüger gab sich als Europol-Beamter aus

Der falsche Beamte wies einen 21-Jährigen an, sein gesamtes Geld auf ein anderes Konto zu überweisen. Dieser kam der Forderung nach.

Sein Konto sei im Zusammenhang mit Drogen und Geldwäsche verwendet worden - diese Geschichte erzählte am Montagabend ein falscher Europol-Beamter einem 21-Jährigen am Telefon. Er gab vor, dass das Konto des Deutschen von Dritten für kriminelle Handlungen verwendet worden sei. Das Opfer wurde aufgefordert, sämtliches Geld auf seinem Konto auf ein anderes, von dem Täter bekannt gegebenes Konto zu überweisen, da dieses ansonsten beschlagnahmt werden würde. Dem kam das Opfer in weiterer Folge nach. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.