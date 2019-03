In 119 Gemeinden des Landes wird am Sonntag, 10. März, ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin und eine neue Gemeindevertretung gewählt. Die SN begleiten Sie durch den Wahltag - mit Liveblog, …

Chronik

Lukas Uitz von fairkehr rief zur einer Ghost-Bike Aktion auf: Am Unfallort einer 24-jährigen Radfahrerin sprühten 30 Personen ein Fahrrad weiß an. Sie montierten es an einen Baum und trauerten mehrere Minuten …